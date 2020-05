Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja obchodzimy święto, które jest okazją do zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Ma być zachętą, by nałogowcy, przynajmniej na 24 godziny powstrzymali się od wszystkich form konsumpcji tytoniu. Dotyczy to ludzi na całym świecie. Bo jak wyliczają specjaliści WHO po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób na całym globie.

(oprac.j.k.-g.)

2020-05-30

