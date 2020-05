Rodzinni są na całym świecie

Dziś, 19 maja, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Będą świętować pod hasłem „Lekarze rodzinni na linii frontu. Pierwsi przychodzą, ostatni wychodzą” zwracając uwagę na rolę jaką odgrywają lekarze rodzinni w opiece zdrowotnej

Lekarz rodzinny jest pewnego rodzaju przyjacielem pacjenta. Zaufanie, dochowanie tajemnicy, szczerość, lojalność, to podstawowe zasady, na których oparta jest relacja pacjent – lekarz. Każdy człowiek i każda rodzina powinni mieć swojego lekarza rodzinnego. Tylko taki model gwarantuje optymalną podstawową opiekę zdrowotną. Mam nadzieję, że okres pandemii zakończy się szybko, a my harmonijnie będzie mogli rozwijać medycynę rodzinną – pisze dr. hab. med. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, który zwracając się do lekarzy rodzinnych w dniu ich święta podkreśla, że lekarze rodzinni szybko dostosowali się do nowej rzeczywistości.

– Przestawili swoje praktyki na pracę zdalną udzielając miliony teleporad. Diagnozowali i utrzymywali kontakty ze swoimi pacjentami. Pracowali i pracują na pierwszej linii kontaktu z pacjentem, mimo braku środków ochrony osobistej, w obawie o zdrowie swoich podopiecznych, ich rodzin i samych siebie – dodaje prezes stowarzyszenia, które w Polsce zrzesza prawie pięć tysięcy lekarzy rodzinnych. Jak wyliczają, mają pod opieką 15 milionów pacjentów.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) istnieje od 1992 roku. Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego jest obchodzony 19 maja tego roku po raz dziesiąty. To szczególny dzień dla ponad 500 000 lekarzy rodzinnych na całym świecie.

