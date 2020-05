Osiem rund szachowych w internecie

W sobotni wieczór, 23 maja odbył się mecz rewanżowy szachistów z Lubelskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych z Krakowa. Ponownie mecz rozegrano za pośrednictwem platformy internetowej: lichess.org.

Mecz rozegrany został systemem 8 rund z tempem 12 minut + 3 sekundy na partię dla zawodnika.

Po kilkugodzinnych staraniach tym razem drużyna LIL musiała uznać wyższość szachistów z Krakowa. Pewność gry, odpowiednie podejście strategiczne w czasie turnieju i doświadczenie w rozgrywaniu partii to największe atuty radców, które przesądziły o ich zwycięstwie.

– Chylimy czoła dla ich postawy, będziemy doskonalić się aby w kolejnym meczu pokazać jakie postępy zrobiliśmy! – informuje opiekun sekcji LIL Maciej Pokarowski

Najlepszym zawodnikiem Lubelskiej Izby Lekarskiej został Marcin Wójcicki, który skompletował największą ilość punktów dla drużyny. Serdeczne gratulacje!

Należy wskazać, że był to pierwszy oficjalny mecz drużyny z Lubelskiej Izby Lekarskiej. Dwukrotnie skompletowano skład, który dzielnie walczył do samego końca.

Drużyna LIL wystąpiła w składzie:

Szachownica 1: Maciej Pokarowski (kapitan drużyny)

Szachownica 2: Marcin Wójcicki

Szachownica 3: Jarosław Grochowski

Szachownica 4: Grzegorz Nowogrodzki

Szachownica 5: Remigiusz Stańczak

Rezerwowi: Jan Jabłoński, Andrzej Materniak

Wierzymy, że to początek nowej, pięknej historii szachów w Lubelskiej Izby Lekarskiej. Czas na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków z porażki i doskonalenie umiejętności. Niedługo wewnętrzny turniej Lubelskiej Izby Lekarskiej, zapraszamy do zapisów do sekcji szachowej!

mp

2020-05-28

Zobacz również: