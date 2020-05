Nielegalny alkohol zabija koronawirusa

Najwięcej wysokoprocentowego alkoholu pochodzącego z przestępstwa, dostał Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie – 1420 litrów. Lubelska placówka jest jedną z czterech jednostek medycznych w naszym województwie, do których ostatnio trafił nielegalny spirytus. Zostanie wykorzystany do celów dezynfekcyjnych.

– Alkohol nie nadaje się do spożycia, ale skutecznie sprawdza się jako środek do dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń czy też pojazdów wymagających odkażania – wyjaśnia lubelska Krajowa Administracja Skarbowa, która od początku kwietnia w ramach walki z pandemią przekazała na cele dezynfekcji już ponad 7,6 tys. litrów spirytusu.

Funkcjonariusze celno‑skarbowi zabezpieczyli go m.in. na prywatnych posesjach, na bazarach, na przejściach granicznych oraz w dostawczym busie zatrzymanym do kontroli na drodze.

Nielegalny spirytus trafia głównie do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz stacji sanitarno‑epidemiologicznych, m.in. w Lublinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Parczewie, Łukowie, Hrubieszowie. W sumie, od początku pandemii, do szesnastu różnych podmiotów w naszym województwie.

Ostatnio z tej pomocy, oprócz Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, skorzystały: SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim – 700 litrów, SP ZOZ w Łukowie – 423 litry i SP ZOZ w Parczewie – 375 litrów.

To działania prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji, na mocy której alkohol (spirytus i wódka, zarówno w stanie skażonym, jak i nieskażonym), który pochodzi z przestępstwa i był przeznaczony do zniszczenia – trafia do jednostek medycznych, straży pożarnej, policji czy straży granicznej. Tam zostaje wykorzystany do przygotowania preparatów do dezynfekcji przedmiotów, powierzchni czy środków transportu wymagających odkażania. Szacuje się, że w całym kraju do walki z koronawirusem zostanie wykorzystanych około 430 tysięcy litrów spirytusu i wódki zatrzymanych na granicy, pochodzących z likwidacji nielegalnych rozlewni i fabryk.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie zapowiada, że w najbliższym czasie do placówek medycznych w naszym województwie trafi kolejne 9 tys. litrów nielegalnego alkoholu.

Fot. materiały lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej

2020-05-10

