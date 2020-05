Na stadionie – bezpłatne testy dla lekarzy i stomatologów

Na parkingu na terenie stadionu miejskiego Arena Lublin, 4 maja stanął namiot, w którym każdy można zrobić test na obecność koronawirusa. Pracownicy służby zdrowia: lekarze, stomatolodzy, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni mogą przebadać się za darmo, pozostali muszą zapłacić.

To akcja, którą prowadzi ośrodek medyczny Diagnostyka, którego prezes zarządu prof. Jakub Swadźba podkreśla, że w walce z pandemią prawdziwym wyzwaniem jest ograniczony dostęp do testów dla personelu medycznego poza szpitalami, co może skutkować dalszym rozprzestrzenianiem się epidemii.

Mobilny punkt pobrań, który znajduje się na parkingu stadionu miejskiego Arena Lublin będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 8‑16. Próbki będą pobierane metodą RT‑PCR. Używa się testów wielogenowych, z certyfikatem CE‑IVD, zgodnych z rekomendacjami WHO, tych samych, jakie wykonywane są dla szpitali zakaźnych i szpitali jednoimiennych.

Laboratorium codziennie może zbadać maksymalnie do 120 osób. Pracownicy służby zdrowia mogą umówić się na pobranie, rezerwując termin w internecie.

2020-05-04

