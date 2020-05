Kto będzie dyrektorem papieskiego szpitala w Zamościu

Do 11 maja mogą się zgłaszać kandydaci na stanowisko dyrektora szpitala papieskiego w Zamościu. Trwa konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego

Wymagania stawiane przez kandydatem na szefa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu to : wykształcenie wyższe, co najmniej 5‑letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. Osoba startująca w ogłoszonym pod koniec kwietnia konkursie, nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, nie może też mieć prawomocnego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Zainteresowani udziałem muszą złożyć dokumenty osobiście lub przesłać pocztą (do 11 maja): Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Artura Grottgera 4, 20‑029 Lublin.

Poprzedni dyrektor placówki, lek. med. Andrzej Mielcarek w lutym pożegnał się z pracownikami szpitala, bo po ponad 20‑letnim okresie współpracy, odszedł na emeryturę.

2020-05-07

