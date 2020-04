Wirusa pokonać osoczem

Poprawia się stan mężczyzny w średnim wieku, który jest pacjentem Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK 1 w Lublinie i jako pierwszy w Polsce chory na COVID‑19 otrzymał osocze od ozdrowieńców, poinformował dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik lubelskiej kliniki.

Dr Tomasiewicz podkreślił też, że terapia osoczem budzi nadzieje na jej skuteczność jednak jest za wcześnie aby mieć pewność, że będzie pomagać wszystkim. Poza tym nie jest to lek do stosowania u każdego, kto ma zakażenie SARS‑CoV‑2. Ta terapia jest kierowana głównie do pacjentów z narastającymi objawami chorobowymi, a nie dla osób które przechodzą chorobę bezobjawowo lub mają umiarkowane czy niewielkie objawy.

