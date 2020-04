Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju już działa – „kto pierwszy, ten lepszy”!

29 kwietnia 2020 r. po godzinie 18.00 uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy 2.0.

Jest to pomoc finansowa na preferencyjnych warunkach, jaką oferuje Polski Fundusz Rozwoju. Finansowanie dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorców opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymaniu działalności i utrzymaniu zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone, reszta kwoty spłacana zaś będzie w nieoprocentowanych ratach.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnianie co najmniej 1 pracownika, bowiem subwencja przyznawana jest w przeliczeniu na 1 etat. Kwoty, o jakie można się ubiegać zależą od skali spadku przychodów ze sprzedaży według poniższego wzoru (dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników):

Skala spadku przychodów ze sprzedaży Kwota bazowa subwencji w przeliczeniu na 1 etat Maksymalna kwota subwencji (przy 9 pracownikach) od 25 do 50% 12 000 PLN 108 000 PLN od 50 do 75% 24 000 PLN 216 000 PLN od 75 do 100% 36 000 PLN 324 000 PLN

Finansowanie przewidziane jest także dla małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 9 pracowników). Szczegóły dostępne w Poradniku poniżej.

Ilość środków w puli jest ograniczona, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku!

Wnioski o subwencje można składać już w wybranych bankach komercyjnych i spółdzielczych:

https://pfrsa.pl/tarcza‑finansowa‑pfr/tarcza‑finansowa‑pfr‑dla‑mmsp.html

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju opracował kompleksowy poradnik dla przedsiębiorców zawierający omówienie wszystkich obowiązujących obecnie instrumentów w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych.

W opracowaniu znajdują się również informacje o pomocy finansowej na preferencyjnych warunkach, jaką oferuje Polski Fundusz Rozwoju. Finansowanie dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorców opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymaniu działalności i utrzymaniu zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone.

Ponadto Przewodnik zawiera praktyczne porady na temat zabezpieczenia firmy w czasie kryzysu – zarządzania zasobami ludzkimi, procesami biznesowymi, organizacją pracy zdalnej, itp. Na końcu opracowania wskazano, gdzie przedsiębiorcy mogą szukać informacji i wsparcia.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnego Przewodnika i korzystania z dostępnej pomocy publicznej.

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców (pdf do pobrania)

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (pdf do pobrania)

r.pr. Aleksandra Otawska-Petkiewicz

2020-04-30

