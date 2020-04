Są mieszkania dla lekarzy! Szukamy kolejnych!

Lubelska Izba Lekarska szuka mieszkań do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do rodziny i nie narażać swoich bliskich.

• Każdy kto ma wolne mieszkanie i chce je udostępnić lekarzom na czas ich walki z epidemią, proszony jest o kontakt z biurem LIL. Tel. 81 53 604 50/51. Zgłoszenia będą przyjmowane także mailowo biuro@oil.lublin.pl

• Lekarzu – jeśli poszukujesz mieszkania, bo pracujesz na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID‑19 i jesteś zmuszony wyprowadzić się z domu – zgłoś się do Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Aktualnie posiadamy już kilka takich lokali, które mogą zostać wynajęte (na indywidualnie określonych warunkach).

Członkowie LIL mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu.

aa (Medicus)