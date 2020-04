Pomoc przyleciała

Niemal w tym samym czasie 14 kwietnia – do Polski trafiły tony sprzętu ochrony do walki w epidemią – dostarczyły go samoloty: sześciosilnikowy Antonow An‑225 Mrija (największy na świecie samolot transportowy) który wylądował na warszawskim Okęciu rano, a późno w nocy do Poznania przyleciał pierwszy z czterech Dreamlinerów, który na pokładzie przywiózł materiały ochrony medycznej zakupione ze środków (20 mln zł) jakie Fundacja Dominiki Kulczyk przekazała organizacji Lekarze Lekarzom.

Otrzymane materiały trafią do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich. „Ze względu na ilość sprzętu – 57 ton, 470 m3 – zaplanowano w sumie cztery dostawy z Guangzhou Baiyun International Airport (port lotniczy Kanton) na Lotnisko Ławica w Poznaniu. Odbędą się one w kolejnych dniach” – czytamy w komunikacie.

Natomiast podziałem sprzętu przywiezionego przez An‑225 zajmą się wspólnie resort zdrowia i Agencja Rezerw Materiałowych, które dokonają ich podziału między konkretne szpitale.‑ Te materiały trafią bezpośrednio do szpitali, i tu będą dzielone względem potrzeb. Na pewno w pierwszej kolejności zostaną przekazane do placówek jednoimiennych – powiedział rzecznik MZ Wojciech Adrusiewicz.

