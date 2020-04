Ośrodki leczenia żywieniem – obdarowane

Poradnia Leczenia Żywieniowego przy Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie otrzymała pełne komplety odzieży ochronnej niezbędne do wykonywania codziennej pracy medycznej. To certyfikowane zestawy złożone są z kombinezonów ochronnych, przyłbic, rękawiczek i maseczek filtrujących. Podobne dary trafią do jeszcze 20 innych poradni tego typu w Polsce.

Inicjatywa została zrealizowana przez firmę Fresenius Kabi w odpowiedzi na apel największych polskich towarzystw naukowych zajmujących się żywieniem klinicznym.

– Pacjenci leczeni żywieniowo to w zdecydowanej większości osoby o zwiększonym ryzyku infekcji, dlatego należy zrobić wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować. W obecnej sytuacji niezbędne wizyty odbywają się w domu pacjentów. Niestety sprzętu ochrony osobistej jest zdecydowanie za mało, dodatkowo do poradni leczenia żywieniowego trafia on w ostatniej kolejności. Dlatego zwróciłem się między innymi do firmy Fresenius Kabi o pomoc w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej dla ośrodków leczenia żywieniowego. Reakcja na apel była pozytywna – zaznacza Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, dr hab. n. med. Przemysław Matras, z I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Ośrodka Leczenia Żywieniowego SPSK 4 w Lublinie

W ten sposób ponad 750 kompletów odzieży ochronnej zostanie przekazanych lekarzom, pielęgniarkom i personelowi z poradni domowego leczenia żywieniowego w całej Polsce. Wartość przekazywanego sprzętu to kwota ponad 100 tysięcy złotych. Akcja jest przeprowadzana ze względu na wysokie zapotrzebowanie na sprzęt ochronny w 21 poradniach na terenie Polski.

Firma zareagowała na prośbę przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Żywieniowego Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

