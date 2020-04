Mieszkanie dla medyka – media są z nami

Lubelska Izba Lekarska prowadzi akcję „Mieszkanie dla medyka”. W jej ramach tworzona jest baza mieszkań do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do rodziny i nie narażać swoich bliskich.

– Tworzymy bazę takich mieszkań – chcemy aby były do dyspozycji na terenie naszego województwa – informuje prezes LIL Leszek Buk.‑ Już posiadamy kilkadziesiąt takich lokali, które mogą zostać wynajęte (na indywidualnie określonych warunkach). Część jest udostępniana nieodpłatnie. Lekarze z LIL mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów – nie tylko lokalnych. Odzew osób, które zdecydowały się udostępnić swoje mieszkania dla pracowników służby zdrowia był natychmiastowy.

– Każdy kto ma wolne mieszkanie i chce je udostępnić lekarzom na czas ich walki z epidemią, proszony jest o kontakt z biurem LIL. Tel. 81 53 604 50/51. Zgłoszenia są przyjmowane także mailowo biuro@oil.lublin.pl – informuje LIL.

Lekarzu – jeśli poszukujesz mieszkania bo – pracujesz na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID‑19 i jesteś zmuszony wyprowadzić się z domu – zgłoś się do Lubelskiej Izby Lekarskiej.

aa (Medicus)

2020-04-08