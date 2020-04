Komunikat STU Hestia w sprawie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej – obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych. Zwracamy jednak uwagę, że aby odpowiedzialność Ubezpieczyciela się zmaterializowała musi istnieć odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego lekarza za szkodę. Przesłanki tej odpowiedzialności będzie musiał wykazać poszkodowany, co w obecnej sytuacji może być bardzo utrudnione zwłaszcza w odniesieniu do winy lekarza w zakresie transmisji zakażenia, jak i związku przyczynowego pomiędzy jego działaniem a powstałą szkodą. Każda sytuacja będzie analizowana przez Ubezpieczyciela indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności w których doszło do szkody, jak i wszystkich zapisów Umowy Generalnej oraz obowiązujących warunków ubezpieczenia (obowiązkowych lub/i dobrowolnych) na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta.

2020-04-28