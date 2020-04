Karetki przyjechały do szpitala w Puławach

Szpital jednoimienny w Puławach od kilku dni ma dwie nowe karetki, które zostały zakupione dzięki funduszom przekazanym przez Grupę Azoty Puławy oraz Perłę – Browary Lubelskie. Jak poinformował dyrektor szpitala Piotr Rybak, karetki będą służyły przede wszystkim do transportu mieszkańców powiatu do innych placówek medycznych, ale też pacjentów z COVID‑19 do szpitala w Puławach. Pojazdy medyczne, którymi dysponuje obecnie szpital to pięcioletnie karetki z dużym przebiegiem kilometrów.

Pieniądze przekazane przez Grupę Puławy Azoty – 550 tys. zł, pozwoliły na zakup karetki wraz z dodatkowym wyposażeniem – defiblyratorem, respiratorem i układem do mechanicznej kompresji.

Druga karetka, wyposażona w nosze kosztowała 350 tys. zł i sfinansowana została przez Perłę – Browary Lubelskie S.A.

dm (Medicus)

2020-04-25

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Puławach

