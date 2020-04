Hotel czeka na medyka

Trwa akcja Lubelskiej Izby Lekarskiej „Mieszkanie dla medyka”. W jej ramach tworzona jest baza mieszkań do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do rodziny i nie narażać swoich bliskich.

Od dziś, w ramach tej akcji istnieje także możliwość korzystania z bazy hotelu Dom na Podwalu w Lublinie. Każdy lekarz LIL może się tu zgłaszać bezpośrednio, przez całą dobę. Pobyt w hotelu zostanie opłacony przez lubelski samorząd lekarski.

Hotel dysponuje 23 wygodnymi pokojami jedno‑ oraz dwuosobowymi (z możliwością pojedynczego wykorzystania). Każdy wyposażony jest w łazienkę w wysokim standardzie, klimatyzację, serwisy do parzenia kawy/herbaty, TV oraz Wi‑Fi. Poza tym posiada bezpłatny monitorowany parking.

Lekarze będą mogli także skorzystać z pobytu z całodziennym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja).

W sprawie wynajęcia pokoju należy BEZPOŚREDNIO dzwonić do hotelu:

tel. 81 532 41 38; 517 063 257 – czynne całą dobę

marketing@domnapodwalu.pl

www.domnapodwalu.pl

ul. Podwale 15, 20‑117 Lublin

aa (Medicus)

2020-04-09