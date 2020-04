Dach nad głową dla medyka

#MieszkanieDlaLekarza

to akcja Lubelskiej Izby Lekarskiej. W jej ramach tworzona jest baza mieszkań – obecnie liczy kilkadziesiąt lokalizacji – do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do rodziny i nie narażać swoich bliskich.

Od 10 kwietnia, w ramach tej akcji istnieje także możliwość korzystania z bazy hotelu Dom na Podwalu w Lublinie. Każdy lekarz LIL może się tu zgłaszać bezpośrednio, przez całą dobę. Zarówno pobyt w wynajętym przez LIL mieszkaniu jak i w hotelu zostanie opłacony przez lubelski samorząd lekarski.

Hotel dysponuje 23 wygodnymi pokojami jedno‑ oraz dwuosobowymi (z możliwością pojedynczego wykorzystania). Każdy wyposażony jest w łazienkę w wysokim standardzie, klimatyzację, serwisy do parzenia kawy/herbaty, TV oraz Wi‑Fi. Poza tym posiada bezpłatny monitorowany parking.

Lekarze będą mogli także skorzystać z pobytu z całodziennym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja).

W sprawie wynajęcia pokoju należy BEZPOŚREDNIO dzwonić do hotelu

• tel. 81 532 41 38; 517 063 257 – czynne całą dobę

• marketing@domnapodwalu.pl

• www. domnapodwalu.pl

• ul. Podwale 15, 20‑117 Lublin

Nadal można zgłaszać mieszkania do wynajęcia.

• Każdy kto ma wolne mieszkanie i chce je udostępnić lekarzom na czas ich walki z epidemią, proszony jest o kontakt z biurem LIL. Tel. 81 53 604 50/51. Zgłoszenia będą przyjmowane także mailowo biuro@oil.lublin.pl

• Lekarzu – jeśli poszukujesz mieszkania bo – pracujesz na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID‑19 i jesteś zmuszony wyprowadzić się z domu – zgłoś się do Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Aktualnie posiadamy już kilka takich lokali, które mogą zostać wynajęte (na indywidualnie określonych warunkach).

Członkowie LIL mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu.

aa (Medicus)

2020-04-27