Aplikacja – sprawdzi

System Sprawdź, czy masz objawy COVID‑19 to aplikacja, którą uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Ma pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS‑CoV‑2. Jest to krótki wywiad elektroniczny. Znajduje się na stronie www.pacjent.gov.pl

Na stronie MZ czytamy: „To nie jest porada, konsultacja ani diagnoza lekarska. To wywiad, który ma charakter wyłącznie informacyjny. Pamiętaj, że tylko lekarz oraz wykonany test laboratoryjny mogą potwierdzić chorobę”.

Wywiad i jego wyniki są w całości oparte na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

2020-04-08

