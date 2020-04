RCKiK w Lublinie wykonuje komercyjne badania na obecność przeciwciał koronawirusa

Od poniedziałku (27 kwietnia br.) każdy może sprawdzić czy miał kontakt z koronawirusem i czy jego organizm wytworzył przeciwciała. Takie komercyjne badania wykonuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

– Mimo, że dopiero rozpoczynamy nasze usługi w tym zakresie, to zainteresowanie badaniami jest duże – mówi Barbara Pęksa, specjalista analityki klinicznej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. – Drugiego dnia, we wtorek (28 kwietnia) zgłosiło się dziesięć osób, ale było też sporo pytań i telefonów od pracowników służby zdrowia, którzy mają kontakty z zakażonymi i chcą wiedzieć czy przechorowali COVID‑19 bezobjawowo, czy mają już przeciwciała anty – SARS ‑CoV‑2 w klasie IgG.

RCKIK w Lublinie podpisało też umowę ze szpitalem w Kraśniku, który będzie do laboratorium w Lublinie dostarczał samą surowicę. Bo badanie na obecność przeciwciał jest badaniem serologicznym, więc każdy zainteresowany musi oddać krew, a wynik otrzyma po trzech dniach. – Ten test pozwala jedynie stwierdzić czy w organizmie badanej osoby wytworzyły się przeciwciała. Jeśli tak, to znaczy, że musiała mieć kontakt z koronawirusem przynajmniej 14 dni wcześniej – wyjaśnia Barbara Pęksa z RCKiK w Lublinie.

Test może wykonać każdy, kto zgłosi się do placówki w Lublinie. Krew do badania jest pobierana od 7.00 do 14.00 w poniedziałki, środy i piątki, od 7.00 do 17.00 we wtorki i czwartki, a w soboty do 12.00. Koszt badania 100 zł.

dm (Medicus)

2020-04-28

