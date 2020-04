Dariusz Gałecki: Studentom medycyny, którzy zobowiążą się w przyszłości do pracy w hrubieszowskim szpitalu, będzie wypłacane stypendium.

Tomasz Zubilewicz: Zawsze mówię, że niezdiagnozowany tętniak aorty to tykająca bomba. Nie daje dolegliwości, aż pęknie. Wtedy ryzyko śmiertelności sięga od 50 do nawet 70 proc.

Okręgowy Zjazd Lekarzy Zmiana terminu OZL Biuro LIL uprzejmie informuje o zmianie terminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Kadry medyczne i ich płace 25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył prezes LIL Leszek Buk. Dyskutowano o zabezpieczeniu kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego, a także o problemie płac i realizacji

Lekarzu! Aktualizuj swe dane W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wy­bo­rów w samorządzie lekarskim w 2022 r. zwracam się do koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w rejestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej. Dotyczy to głównie miejsca zatrudnienia, które traktujecie państwo jako podstawowe. Informacje te pozwolą nam umieścić Państwa nazwiska na właściwych listach

Ograniczenia w pracy biura LIL Od 16 marca br. sekretariat biura Lubelskiej Izby Lekarskiej czynny jest w godz. 10.00‑15.00 Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z sekretariatem biura LIL telefonicznie pod numerem 81 536 04 51 oraz w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: sekretariat@oil.lublin.pl Z pozostałymi działami biura LIL prosimy kontaktować się telefonicznie oraz w formie

Lekarz się szczepi – LIL dopłaca Przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot części opłaconej kwoty za szczepienia w roku 2020 zgodnie z uchwałą ORL nr 93/2019/8/R z dn. 4.12.2019 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2020 poprzez zwrot do 90% poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jednego

Mam serce dla seniorów MEDAL LIL – Elżbieta Kuszewska: Od razu związałam się z Komisją Seniorów – tu odnalazłam przyjaciół, ale też poczułam, że mogę być kimś więcej niż tylko uczestniczką naszych spotkań. Mogłam zacząć współtworzyć i organizować w szerszym stopniu nasze zamierzenia. Wszystko wymaga pracy – wycieczki, wyjścia do teatru czy kina,

Lubię ludzi MEDAL LIL – Dariusz Szczepanek – Przez ostatnich kilka lat skupiłem się na badaniach nad chłoniakami mózgu. Obecnie zajmuję się ponownie glejakami wielopostaciowymi. Badania prowadzimy razem z prof. Tomaszem Trojanowskim i prof. Radosławem Rolą. Odbywa się to w ramach naszego ośrodka z wykorzystaniem nowoczesnej metody hipertermii z nanocząsteczkami. Zajmuję

Lublin „w czasach zarazy” 5 lutego. • Stan podwyższonej gotowości w oddziałach zakaźnych w kraju. 4 marca. • Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. • W Lublinie i w Chełmie zorganizowano ćwiczenia z udziałem służb medycznych i mundurowych. 6 marca. • Wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Lublinie rozpoczyna badania próbek pobranych od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. 10 marca. • Pierwszy przypadek

Postawmy na profilaktykę przez izolację Małgorzata Polz‑Dacewicz: Pacjenci z koronawirusem nie powinni trafiać ani do poradni, ani do lekarza rodzinnego. Są procedury, które to wykluczają. Ale może się zdarzyć tak, że pacjent nie był za granicą, nie kontaktował się z osobami, które przebywały w krajach o podwyższonym ryzyku i ma objawy grypy. Kiedyś z ciekawości zrobiliśmy badanie sprawdzające,

Badaj, aby nie było za późno! Tomasz Zubilewicz: Zawsze mówię, że niezdiagnozowany tętniak aorty to tykająca bomba. Przede wszystkim nie daje dolegliwości, po prostu nie boli i chorzy nie wiedzą o zagrożeniu, jakie jest z tym związane. Aż tętniak pęknie. Wtedy ryzyko śmiertelności sięga od 50 do nawet 70 proc. Natomiast gdy wykryjemy go odpowiednio wcześnie i zaplanujemy zabieg

Dajemy lekarzom szanse Szpital Powiatowy im. św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie to pierwsza w województwie placówka, która wyszła z nietypową inicjatywą pozyskiwania nowej kadry medycznej. Studentom medycyny, którzy zobowiążą się w przyszłości do pracy w hrubieszowskim szpitalu, będzie wypłacane stypendium. – Do 2 tys. zł miesięcznie, o ile już po studiach zdecydują się przepracować tu minimum 3 lata – mówi

Prawo na co dzień O zaświadczeń pisaniu i pacjentów badaniu Zacznijmy od banału: każdy lekarz powinien wiedzieć, że wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania*. Tak od zawsze stanowił Kodeks etyki lekarskiej1, taka też zasada obowiązuje na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Oczywiście postęp technologiczny i przeniesienie się części naszego życia do świata

Po wiedzę i kontakty do Teksasu Maciej Wójcik: Mój projekt został oceniony wysoko (93/100 pkt) i zostałem jednym ze 100 stypendystów, w tym jednym z 17 kardiologów i jedynym elektrofizjologiem w tym gronie. Wybór ośrodka w Teksasie podyktowany był kilkoma aspektami. Po pierwsze, St.David`s Medical Centre i Texas Cardiac Arrhythmia Institute w Austin, w Teksasie, to największy ośrodek elektrofizjologiczny w USA;

Lekarski kalejdoskop Nowa szefowa sanepidu Wojewoda lubelski Lech Sprawka powołał na stanowisko wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Lublinie dr Marię Korniszuk. Nowa szefowa sanepidu pracowała wcześniej w Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, specjalistą pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii. Konsultant

Lekarz z pasją Nigdy nie latam samolotem Ewa Borkowska: – Jestem pasjonatką podróży własnym autem. Kiedyś z papierową mapą w ręku teraz także z nawigacją satelitarną. Kiedyś z namiotem, teraz zatrzymujemy się na kempingach, gdzie czeka na nas doskonale wyposażony domek. Nigdy nie latam samolotem – to

Dzień z pracy lekarza POZ Czwartek Pierwsza pacjentka dzisiaj i od razu dyskusja na temat godzin pracy. Pani słyszała w telewizji, że lekarz rodzinny powinien przyjmować od 8 do 18, a najlepiej to jeszcze w nocy i w dni wolne. Na moje pytanie, kiedy ma spać i żyć pani nie odpowiada. W telewizji nie mówili. Rzeczywiście ostatnio toczy się dyskusja na temat czasu pracy

Lekarzu, co Ty na to O drażliwości osób karmionych forsownie mięsem Wydana 114 lat temu publikacja XIX wiecznego doktora, powinna leżeć na każdym świątecznym stole. Dostarcza niezwykłą obfitość argumentów „za” i „przeciwko” jedzeniu mięsa. Lektura między jajkiem a sałatką pozwoli ocenić, czy to jeszcze jarstwo bezwzględne czy może jarstwo z musu.

„Pogorią” dla profilaktyki – Zorganizować rejs na pokładzie „Pogorii” to było moje wielkie marzenie – mówi współorganizatorka rejsu, Maria Stępień, studentka piątego roku kierunku lekarskiego i prezes Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która już po raz drugi wspólnie z grupą studentów, absolwentów i pracowników uczelni popłynęła w II Lubelskim Studenckim Rejsie Profilaktycznym

Kultura w LIL Podróż do Chin w Klubie Globtrotera; „Chwila” w Klubie Lekarza; Komunikat KK LIL Dziś, w dobie koronawirusa, podróż do Chin nie jest szczytem marzeń, ale podróż po Chinach z doktorem Mieczysławem Orłem, którą można było odbyć w Klubie Globtrotera to przyjemna i bezpieczna wyprawa. „Najmilsi, może byście tak, choć na „Chwilę” wpadli do Lublina” – w taki sposób zaprosił na swój wernisaż zatytułowany „Chwila” Jerzy

Recenzja Emocjonująco o… emocjach Wszyscy czujemy, choć często chcielibyśmy nie czuć nic. Świat emocji jest tak naprawdę naszym światem. Niestety, często zupełnie go nie rozumiemy. „Jesteśmy pełni silnych emocji. Złość, zazdrość, strach – dzięki nim trwamy jako gatunek. Dziś je tłumimy, wymusza to na nas kultura. A one i tak dochodzą

Sałatka po lekarsku Rosół inaczej, czyli… tymbaliki Święta za pasem więc wypadałoby podać „coś” na świąteczny stół. Tym razem bazą do naszego dania będzie… rosół. Ma on cenne zalety, o których wiadomo od wieków, a które kwalifikowały go niemal do rangi lekarstwa. Chirurg wojskowy armii cesarza Nerona Pedacius Dioscorides, już w 60 r. n.e., w dziele „De Materia Medica” zaliczył mięsny wywar

Nasz szoł powszedni Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny) 7 lutego Przyszedł mi do głowy pomysł na uzdrowienie sytuacji w kraju, mianowicie, żeby na próbę zastąpić miłościwie nam panujących polityków lekarzami. Mogłoby być ciekawie i może nawet lepiej. Przecież lekarz ogólny zawsze szybciej znajdzie receptę na codzienne bolączki i dokładnie zbada każdą sprawę, psychiatra obniży

Elektroniczna dokumentacja medyczna Elektroniczna dokumentacja medyczna to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych dostępnych w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do elektronicznej dokumentacji medycznej zalicza się: Recepty (elektroniczna forma

Rekreacja i sport w LIL Dwa razy srebro dla Ryszarda Siwka W trzecich Halowych Mistrzostwach Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 22 lutego w Toruniu, Lubelską Izbę Lekarską reprezentował Ryszard Siwek, który w biegach na 200 i 400 metrów zdobył srebrne medale. 3. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce odbyły się w ramach 29. Halowych Mistrzostw Polski Masters.

Wspomnienie Ryszard Jakubowski (1924‑2019) W dniu 16.10.2019 r. zmarł w wieku 95 lat mjr dr hab. n. med. Ryszard Jakubowski. Ryszard Jakubowski urodził się 24.10.1924 r. w Dęblinie jako syn Franciszka i Antoniny z Witkowskich. Tu mieszkał i uczęszczał do Szkoły Powszechnej. W latach 1936‑1952 mieszkał w Stężycy i w Warszawie. W latach 1936‑1939 należał do Związku Harcerstwa Polskiego, początkowo w Stężycy gdzie komendantem

