Lekarze stażyści do walki z epidemią

Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia o tymczasowe wprowadzenie zmian prawnych, które umożliwią włączenie do walki z epidemią lekarzy stażystów, w szczególności tych, którzy zdali już Lekarski Egzamin Końcowy. Pismo do ministerstwa datowane jest na 18 marca br.

Apel prezesa NIL jest spowodowany dynamicznym rozwojem sytuacji epidemicznej, znacznym obciążeniem wątłych zasobów kadrowych personelu lekarskiego oraz przewidywanym dalszym wzrostem zakażeń i zachorowań wywołanych koronawirusem.

– Aktualne przepisy ograniczają potencjał ww. grupy lekarzy, a proponowane rozwiązanie pozwoliłoby na wykorzystanie dodatkowych zasobów personelu medycznego do walki z epidemią – argumentuje prezes A. Matyja i proponuje, by zmiany zostały zawarte w tzw. specustawie w ramach prac legislacyjnych nad jej nowelizacją, prowadzonych przez rząd lub zapoczątkowanych inicjatywą ustawodawczą Senatu RP.

2020-03-18

Ważne!

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Przypominamy!

Przestrzegaj podstawowych zasady higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania.

Wirusy praktycznie w 100% giną w kontakcie z mydłem, a zasłanianie nosa i ust przy kichaniu i kasłaniu ogranicza szerzenie się infekcji, dzięki czemu również chronimy inne osoby wokół nas.

Należy pamiętać, że po użyciu chusteczek higienicznych konieczne jest ich natychmiastowe wyrzucenie i umycie rąk.

Warto nosić ze sobą żel lub chusteczki dezynfekujące, które są wygodną metodą usunięcia zanieczyszczeń z dłoni.

W przypadku przeziębienia lub choroby powinniśmy nosić maski ochronne, aby nie zarażać innych.

Polegaj na sprawdzonych informacjach z wiarygodnych źródeł.

– Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

– Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci‑dot‑wirusa‑2019ncov/

– Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

– Światowej Organizacji Zdrowia: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel‑coronavirus‑2019

Powiązane: