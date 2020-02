Szpitalne mury runęły!

20 lutego br. od rana trwało wyburzanie szpitalnych budynków przy ul. Staszica. Runęły mury bramy wjazdowej do szpitala i głównego budynku. Mieściła się tam Klinika Chirurgii Urazowej. To wstęp do wielkiej inwestycji.

W tym miejscu pod koniec 2020 roku stać ma ośmiokondygnacyjny szpitalny obiekt o powierzchni 15 tys. mkw. Zgodnie z projektem ma tu być ulokowany m.in. Zintegrowany Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Intensywna Terapia oraz lądowisko dla helikopterów.

Prace budowlane i porządkowe po wielkim wyburzaniu mają potrwać do piątku wieczorem. Do tego czasu odcinek ul. Staszica przy szpitalu będzie zamknięty dla ruchu.

dm (Medicus)