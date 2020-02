Burzą szpital przy Staszica

Burzenie starych budynków szpitalnych przy ul. Staszica w Lublinie już się rozpoczęło. Prowadzone tu prace są początkiem inwestycji zmierzającej do rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Za ponad dwa lata ma być tu oddany do użytku nowoczesny blok diagnostyczny z salami operacyjnymi, SOR oraz lądowiskiem dla helikopterów. Na razie jednak kierowców i pieszych czekają utrudnienia.

Do tej pory prace rozbiórkowe skoncentrowane były na podwórzu, z dala od ulic. Sytuacja ma się zmienić w środę 19 lutego br., gdy rozpoczną się przygotowania do wyburzenia głównego budynku z bramą wjazdową. W tym rejonie ul. Staszica zostanie całkowicie wyłączona z ruchu od godz. 16.00 w środę do późnych godzin wieczornych w sobotę.

dm (Medicus)